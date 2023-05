Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Martin Nosál

Č. j. KRPH-34734/ČJ-2023-0500PZ

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

odbor služby pořádkové policie

Ulrichovo náměstí 810

501 01 Hradec Králové

Č.j.KRPH-34734/ČJ-2023-0500PZ Hradec Králové 10.5.2023

Počet stran 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pořádkové policie dle ustanovení § 25 správního řádu



oznamuje možnost převzít písemnost:

Rozhodnutí o přezkumném řízení dle ust. § 97 odst. 3 správního řádu v souladu s ust. § 98 správního řádu, adresované osobě: Martin Nosál, nar. 14.1.1997, bytem Jaroměř, nám. Československé armády 16.



Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce, neboť adresát je neznámého pobytu. Adresát si může zásilku vyzvednout na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, každý pracovní den v době od 07.00 hod. do 15.30 hod., a to ode dne vyvěšení na úřední desce, do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky. Tel. kontakt pro případnou předchozí domluvu: 974 521 299 – Michaela Struhárová, popř. tel. č. 974 522 292 – kpt. Novotný.

Poučení:

Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

kpt. Ing. Bc. Martin Novotný

vrchní komisař OSPP

Vyvěšeno dne: 10.05.2023

Sejmuto dne: 25.05.2023

vytisknout e-mailem