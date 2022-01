Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - nález pistole v třídírně odpadu firmy Marius Pedersen a.s., Rychnovek

Č. j. KRPH-6306-5/ČJ-2022-0505IZ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, dozoru a dohledu pracoviště Náchod jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) ve věcech výkonu státní správy ve věcech pro zbraně a bezpečnostní materiál

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu, že 17. 01. 2022 byla v objektu třídírny odpadu firmy Marius Pedersen a.s., Rychnovek čp. 97

n a l e z e n a:

- expanzní zbraň (pistole), výr BRUNI, mod. ME 38 P, ráže 8 mm Knall, v.č. 041192,

která je uložena na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, dozoru a dohledu pracovišti Náchod, neboť nebyl zjištěn vlastník výše uvedené věci.



Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Územního odboru policie Náchod. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.



Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

https://www.policie.cz/clanek/verejna-vyhlaska-nalez-pistole-v-tridirne-odpadu-firmy-marius-pedersen-a-s-rychnovek.aspx



por. Bc. Monika DIVIŠOVÁ

komisař



Vyvěšeno dne: 19.01.2022

Sejmuto dne: 20.07.2022

