Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu expanzní zbraně ozn. ME 8 POLICE, ráže 8 mm Knall

Č. j. KRPU-154429-5/ČJ-2022-0400IZ-LT

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o nálezu zbraně

Oddělení správního řízení pracoviště v Litoměřicích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb.,

o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),

ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje nález

„expanzní zbraně ozn. ME 8 POLICE, ráže 8 mm Knall, MADE IN ITALY, výrobního číslo 91, v hnědém koženkovém pouzdře, s prázdným zásobníkem, s poškozenou plastovou rukojetí.“

K nálezu zbraně došlo dne 19.08.2022, v katastru obce Lovosice na zahrádce u domu čp. 357/6 v ul. Žižkova, šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně a v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu zbraně jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník se může přihlásit na oddělení správního řízení pracoviště v Litoměřicích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Eliášova 7, Litoměřice v úřední dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. zbraň zde bude uložena po dobu 6 měsíců. Nepřihlásí-li se její vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezený předmět do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.

Zpracoval:

nprap. Michal Hejna

TEL-974436303

FAX-974436900

ISDS: a64ai6n

epodatelna.policie@pcr.cz por. Ing. Lukáš Halml komisař

Vyvěšeno dne: 14.06.2023

Sejmuto dne: 14.12.2023

