Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Venku nalezli zbraň

Český Krumlov – Kaplice – Tři mladíci se zachovali přesně tak, jak měli.

Policisté z obvodního oddělení v Kaplici přijali dne 13. října v odpoledních hodinách oznámení o nálezu střelné zbraně. Krátkou střelnou zbraň značky Frommer Stop, ráže 7, 65 milimetrů Browning i s prázdným zásobníkem nalezli tři mladíci, když si hráli na stráni za domem v obci Omlenice na Kaplicku. Tomáš Baudyš, který je žákem první třídy, jeho starší bratr Tadeáš, který je žákem páté třídy a jejich kamarád Luboš Vítek, který je žákem šesté třídy. Základní škola Fantova v Kaplici, jejíž jsou mladí nálezci žáky, může být hrdá, neboť se mladí nálezci zachovali přesně tak, jak měli a nález uvedené střelné zbraně oznámili Lubošovo matce, paní Pavle Vítkové, která nález ihned oznámila na linku 158. Kapličtí policisté následně zbraň bezpečně zajistili. Zbraň byla následně uložena do skladu zbraní a střeliva Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Územního odboru v Českém Krumlově. Ke zbrani bylo zjištěno, že nemá kompletní závěrový systém, tedy nelze z ní střílet. Zbraň byla vyvěšena na stránkách Policie České republiky jako nález a v případě, že se do šesti měsíců neozve její majitel, propadne státu. Tyto informace ovšem mladíci na místě nálezu nemohli mít, a tak to nijak nesnižuje význam jejich ukázkového jednání, za které jim bylo všem osobně i s předáním malého dárku poděkováno.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

25. října 2022

