Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Velmi smutný příběh

MOSTECKO - Tohle by se stávat nemělo.

To, co se leckdy odehrává za zavřenými dveřmi, si nedokáže člověk ani představit. Ne v každém bytě je život optimální a ošklivé věci se mohou stávat za vašimi zdmi u sousedů. Jeden takový příběh se odehrával minimálně od počátku září loňského roku v bytové jednotce ve staré mostecké zástavbě. Podle policistů tam 43letý muž opakovaně a téměř denně týral svoje rodiče. Agresor měl fyzicky a bezdůvodně napadat svého otce v seniorském věku i desetkrát za den. Tomu nejbližšímu příbuznému muž ubližoval strkáním, kopáním a rdoušením. Ve dvou případech měl použít k útoku násadu od koštěte, a to i přes vědomí, že otec není v dobré zdravotní kondici a pohybuje se pomocí berlí. Hrál si doslova na generála. Oběma rodičům odpíral jídlo i spánek. Křikem je budil v brzkých ranních hodinách. V bytě rozbíjel vybavení, pohazoval skleničky, lahve a další věci. Pak nařizoval úklid způsobeného nepořádku. Výhružky smrtí byly na denním pořádku. Napadený otec nakonec vyhledal ošetření a celá věc vyšla najevo. Kriminalisté se začli případem zabývat a mimojiné vyžádali znalecký posudek z odvětví soudního lékařství. Ten potvrdil, že poškozený prodělal četná zranění na hlavě. Další vyhrožování přišlo ve chvíli, kdy se zřejmě Mostečan začal bát o svoji svobodu. Podle vyšetřovatelky si chtěl účty s otcem důrazně vyřídit v případě, že bude svědčit na policii. Tím měl ovšem naplnit znaky dalšího trestného činu nad rámec fyzického a psychického týrání. Na podzim loňského roku policisté využili zákonné oprávnění a násilníka ze společného obydlí vykázali. Toto opatření však po dvou dnech porušil. V současné době je agresor vykázán opětovně a na samotném začátku roku skončil po posledním incidentu zadržený v cele. Kriminalisté pečlivě tento smutný příběh prošetřili a vyhodnotili. Výsledkem je zahájení trestního stíhání 43letého muže ze spáchání zločinů týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání. Pokud soud obviněnému vinu prokáže, hrozí mu podle zákona až osmiletýletý trest odnětí svobody.

Domácí násilí, tedy týrání jiné osoby žijící ve společném obydlí, je fyzické, psychické, ale i sexuální. Zpravidla se odehrává za zdmi v soukromí mimo pohledu cizích očí. Samo od sebe zlo neskončí, ba naopak. Tento jev má tendenci eskalovat. Nebuďte lhostejní. Ohrožené osoby potřebují pomoc, a to včasnou. Kolikrát totiž nemají možnost si sami pomoct. Jedním z důvodů je i stálá kontrola agresora. Pokud jste svědky takového chování nebo máte podezření, že se ve vedlejším bytě něco děje, kontaktujte policejní linku. Oznámení přijmeme i na každém základním útvaru Policie České republiky.

Bližší informace o domácím násilím a možnostech pomoci naleznete ZDE.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

13. ledna 2023

