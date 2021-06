Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Velká slevová krádež

SOKOLOVSKO – Dvojice se zaměřila na slevové kupóny.



Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže, porušení tajemství dopravovaných zpráv a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru dvaadvacetiletému muži a osmadvacetileté ženě ze Sokolovska.

Dvojice se měla v první polovině března letošního roku zaměřit na poštovní schránky v panelových domech v Chodově. Po vzájemné domluvě měli společně v dopoledních hodinách vyrazit ve čtvrtek 11. března do panelového domu. Měli vniknout do domu, následně vytrhnout zhruba desítku uzamčených dvířek plechových poštovních schránek užívaných nájemníky domu a z těch odcizit slevové kupóny do jednoho z obchodních řetězců. Ještě tentýž den tak měli učinit v dalších pěti případech, a to buď společně, nebo každý sám.

Několik desítek odcizených kupónů jim ovšem zřejmě nestačilo, protože druhý den se opět vydali do ulic Chodova a jejich cílem se znovu staly poštovní schránky. Podezřelý muž si na pomoc vzal i šroubovák, kterým si měl pomáhat poštovní schránky otevírat. Během několika hodin měla dvojice vniknout do desítek poštovních schránek a odcizit řadu slevových kupónů.

Z jedné poštovní schránky měla dvojice odcizit klíče náležící k bytové jednotce. Ve večerních hodinách měla dvojice společně do bytu, který byl dlouhodobě prázdný, vniknout a dva dny ho užívat k bydlení.

Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit celkovou škodu přibližně sedm tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí dvojici trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 6. 2021

vytisknout e-mailem