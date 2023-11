Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Velká inkoustová krádež

České Budějovice - Zloděj ukradl inkoustové náplně na téměř 18 000 korun.

Velká inkoustová krádež, tak by se dal nazvat případ, který se stal v úterý 21. listopadu v jedné prodejně v ulici Fr. Ondříčka v Českých Budějovicích. Neznámý pachatel vstoupil po 14:00 hodině do obchodu a zamříil do oddělení papírnictví. Následně z regálu odcizil volně vystavené inkoustové náplně. Konkrétně se jednalo o téměř 120 kusů náplní do kuličkového pera v hodnotě 150 korun. Pachatel poté prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. Majiteli tak způsobil škodu ve výši bezmála 18 000 korun. Případem se nyní intenzivně zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

22. listopadu 2023

