Velikonoce na silnicích

KARLOVARSKÝ KRAJ – Vyhodnocení.

Ve dnech 17., 18. a 22. dubna 2019 proběhla na silnicích v Karlovarském kraji v rámci Velikonoc celorepubliková dopravně bezpečnostní akce. Ta byla zaměřena zejména na zákaz požívání alkoholu a návykových látek. Policisté se zaměřili samozřejmě i na dodržování ostatních předpisů zákona o silničním provozu. Například kontrolovali dodržování rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy, technický stav vozidel apod.

Do akce bylo nasazeno přes stovku policistů z dopravní, pořádkové a cizinecké policie, kteří během těchto tří dnů zkontrolovali téměř 1300 vozidel a zjistili přes 280 dopravních přestupků, kdy 268 vyřídili blokovou pokutou a 14 oznámili příslušnému úřadu k projednání.

Policisté v průběhu celé akce zjistili 110 porušení rychlostí, 32 řidičů nepoužilo při jízdě bezpečnostní pás a jeden z řidičů dokonce řádně nepoužil ve svém vozidle zádržný systém. Jednalo se o přestupek, kdy řidič převážel ve svém vozidle několikaměsíční dítě v dětské autosedačce, která byla pouze položená na zadní sedačce, nikoliv řádně připevněna. Dítě nemělo ani řádně připnuty popruhy od dětské autosedačky. Řidiči policisté vysvětlili, že toto jednání je velmi nebezpečné a muže mít při dopravní nehodě tragické následky. Za přestupek mu byla uložena bloková pokuta. Policisté zastavili také 39 řidičů, kteří měli nevyhovující technický stav svých vozidel a 26 řidičů nepředložilo doklad o pojištění odpovědnosti. Během dopravně bezpečnostní akce byly zjištěny také 2 dopravní přestupky spáchané na železničních přejezdech. Za volant usedlo 5 řidičů, kteří řídili vozidla bez příslušného řidičského oprávnění a 7 řidičů, kteří zapomněli řidičský průkaz. Během akce policisté zastavili také 2 řidiče, kteří usedli za volant po požití alkoholických nápojů. Vzhledem k hladině alkoholu se jeden z nich bude za své jednání zpovídat před soudem a druhý u přestupkové komise.

Během dalších dní o velikonočních svátcích probíhal na silnicích v Karlovarském kraji zvýšený dohled, při kterém policisté kontrolovali značné množství vozidel. Zastavili i 8 řidičů, kteří usedli za volant vozidel i přesto, že měli městským úřadem nebo soudem vysloven zákaz řízení. Dopustili se tím tak přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Osm řidičů usedlo za volant pod vlivem drog, a to buď canabisu, amphetaminu nebo cocainu. Devět řidičů řídilo i přesto, že byli pod vlivem alkohol a dva z nich byli dokonce pod vlivem alkoholu i drog. Ať už usedli za volant pod vlivem drog nebo alkoholu, budou se u soudu zpovídat ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Rekordmany letošních velikonočních svátků se stali dva muži. Jedním z nich byl cyklista, který jel na Velký pátek ve večerních hodinách v Tašovicích na svém jízdním kole, ačkoliv si byl vědom, že po předchozí konzumaci alkoholických nápojů není schopen bezpečně řídit a ovládat své jízdní kolo. Muž nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného vozidla. Policistům při provedené dechové zkoušce nadýchal nejvyšší hodnotu 3, 32 promile alkoholu. Druhý rekordman usedl do svého vozidla po požití alkoholu na Velikonoční neděli v Aši. Ani on nezvládl řízení a poté narazil do zaparkovaného vozidla. Policistům se řidič přiznal k požití alkoholu a při dechové zkoušce nadýchal nejvyšší výsledek 3, 34 promile alkoholu. Oba případy jsou nadále v šetření policistů.

Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí došlo v Karlovarském kraji k téměř dvěma desítkám dopravních nehod. Většina z nich se obešla bez zranění nebo došlo k lehkému zranění. Bohužel dvě dopravní nehody si vyžádaly těžká zranění. Jednou z nich byla chodkyně, kterou mělo při couvání srazit osobní vozidlo a druhým těžce zraněným byl motorkář, který zřejmě nezvládl na své motorce jízdu a došlo k jeho pádu na komunikaci. Na těchto dvou nehodách neměl účast alkohol. Pod vlivem alkoholu došlo během Velikonoc ke 4 dopravním nehodám.

Během Velikonoc proběhla také preventivní akce "Řídím, piju nealko". Řidiči se v rámci této akce mohli setkat s policisty, koordinátorkou BESIPu za Karlovarský kraj a promotérkou z Českého svazu pivovaru a sladoven nejprve v pátek dne 19. dubna 2019 na silnici I/6 u Bochova a poté i v neděli 21. dubna 2019 v Dolním Rychnově. Policisté během těchto akcí zkontrolovali několik desítek vozidel a jejich řidiče. Ke chvále řidičů, ani jeden z kontrolovaných, nebyl opilý. Po silniční kontrole vzorní řidiči dostali odměnu v podobě nealko piva a alkohol testu, které rozdávala promotérka Českého svazu pivovarů a sladoven. Dárky v podobě reflexních bezpečnostních doplňků si řidiči odnesli i od koordinátorky BESIPu za Karlovarských kraj.

