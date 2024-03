Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Velikonoce a jaro v silničním provozu

KRAJ - Jarní měsíce a tedy i velikonoční svátky přinášejí z hlediska dopravy mnoho úskalí.

Stále se zlepšující povětrnostní podmínky lákají na silnice řidiče, kteří přes zimu raději nevyjíždějí. Do provozu se vracejí motorkáři a cyklisté. Je tedy nutné počítat s větší intenzitou provozu. Řidiči by však neměli zapomínat na proměnlivost jarních povětrnostních podmínek, teplotní a tlakové výkyvy. Velmi často se tvoří mlhy a lokální námrazy.



Na opatrnost nesmí zapomínat ti, co usedají za volant či řídítka, po delší pauze. Vždy je nutné jízdu přizpůsobit aktuálním schopnostem. Před znovu se zapojením do silničního provozu je nutné zkontrolovat také technický stav vozidla, pneumatiky, brzdové systémy, osvětlení a další.



Velikonoční dny bývají spojen s pořádáním nejrůznějších kulturních, společenských či církevních akcí a rodinnými výlety. Cesty za takovými událostmi mohou ovlivnit hustotu a tedy i plynulost silničního provozu. Doporučujeme řidičům, aby sledovali dopravní informační zpravodajství a včas na ně reagovali, mohou se tak vyhnout kolonám nebo předejít dopravní nehodě.

Na dny velikonočních svátků Policie ČR vyhlásila celorepublikovou dopravně bezpečnostní akci Velikonoce, do které se zapojí i středočeští policisté. Jejich cílem je aktivně předcházet dopravním nehodám a zlepšit bezpečnost na silnicích v období zvýšeného pohybu vozidel, ať už kvůli cestám za rodinou, dovolenou či jiným rekreačním aktivitám.



S velikonočním obdobím je spojeno i požívání alkoholických nápojů. Řidiči, cyklisté i chodci by si měli uvědomit, že alkohol do silničního provozu nepatří! Je velmi nutné, aby se všichni účastníci chovali k sobě ohleduplně a plně respektovali jeden druhého.



Prožití klidných velikonočních svátků předchází několik dní shonu spojené zejména s nakupováním. Shonu využívají kapsáři a různí zloději. Buďte proto obezřetní a chraňte si své věci! Stačí chvilka nepozornosti a peněženka s platební kartou a osobními doklady mizí v rukou zlodějů. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, sportovní akce, diskotéky, hromadné dopravní prostředky, rušné ulice. Krádež bývá blesková a okradený to mnohdy zjistí až po delší době.

Jak se bránit okradení?

Kabelky či tašky nenechávejte v nákupních vozících, mějte je stále při sobě.

Kabelku noste u těla a vždy zapnutou.

Nenoste své osobní doklady v peněžence.

PIN platební karty noste vždy odděleně od platební karty.

V případě odcizení platební karty tuto ihned zablokujte a krádež oznamte



Řádné zabezpečení vozidel



Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky či volně položené peníze. Vedle cenných věcí nenechávejte ve vozidle ani další věci, např. oblečení. I zdánlivě „bezcenná" věc může pachatele nalákat. Ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných věcí. Nikde, zejména před obchodem, restaurací či třeba budovou zaměstnání nedávejte okatě do kufru cenné věci. Pachatelé si často své oběti právě na takových místech vytipují a při vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezměte věci vždy s sebou.



Před ochodem od vozidla



Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, motorového a zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte všechna zabezpečovací zařízení, kterými Vaše vozidlo chráníte! Vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup.



Doporučujeme:

ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (zavazadla ve vozidle nenechávejte kolemjdoucím na očích)

nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když od vozu odcházíte na malou chvíli)

při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost

sledujte své okolí a zavazadla v prostoru odemčeného vozidla

nepokládejte volně peněženku nebo klíče na střechu vozidla

věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání zakoupeného zboží

nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zloděj neuspěje)

zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež

využívejte hlídaná parkoviště

neparkujete v místech, kde dochází často ke krádežím

zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla

při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního okénka

zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli)

doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky

nenechávejte svá auta na opuštěných místech

por. Mgr. Markéta Johnová

27.3.2024

vytisknout e-mailem