Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vedení českokrumlovské policie přivítalo zahraniční návštěvu

Český Krumlov - Českokrumlovské policisty navštívil konzul z Velvyslanectví Korejské republiky.

Ve čtvrtek dne 26. 1. 2023 navštívil Územní odbor policie České republiky v Českém Krumlově konzul Velvyslanectví Korejské republiky pan Jinheung Kim. Schůzky s panem konzulem se mimo vedení územního odboru zúčastnilo také vedení českokrumlovského obvodního oddělení a vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Město Český Krumlov je ze strany turistů z Korejské republiky po Praze druhým nejnavštěvovanějším městem v České republice, což bylo také jedním z hlavních důvodů uskutečnění návštěvy pana konzula. Sám pan konzul na schůzce uvedl, že má informace o tom, že by Český Krumlov v tomto kalendářním roce mělo navštívit něco okolo 400 000 jeho krajanů, což je číslo podobné tomu, jako před propuknutím celosvětové pandemie onemocnění Covid19. I z tohoto důvodu se na schůzce probíralo také téma krádeží páchaných na zahraničních turistech. Z hlediska prevence bylo panu konzulovi doporučeno, aby byli turisté z Korejské republiky poučeni o tom, že si mají na své osobní věci dávat pozor. Důležité je, aby turisté měli své věci neustále pod dohledem. Odložené věci, jako například batohy, či peněženky mohou být totiž pro zloděje snadnou kořistí. Další důležitou věcí, která byla ze strany vedení územního odboru doporučena, bylo to, aby u sebe turisté zbytečně nenosili cennosti a velkou finanční hotovost. Skupiny zahraničních turistů jsou pro zloděje velký lákadlem a dokonce se na ně někteří i specializují. Uvedená doporučení však neplatí pouze pro zahraniční turisty, ale i pro ty tuzemské. Setkání se neslo v přátelském duchu a pan konzul na jeho závěr uvedl, že do Českého Krumlova určitě nezavítal naposled.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

27. ledna 2023

