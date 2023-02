Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Věděl, že jede za dopravními policisty, a přesto řídil pod vlivem alkoholu

LIBERECKO - Naměřili mu 1,85 promile alkoholu v krvi.

Ve středu kolem 22.30 se v Liberecké ulici v Raspenavě střetl 41letý řidič Škody Superb s daňkem, který mu na krátkou vzdálenost skočil do jízdní dráhy a nehodu nepřežil. Muž nehodu nahlásil na linku 158, ale na dopravní policisty nečekal a odjel domů. Ti ho zhruba o hodinu později telefonicky požádali, aby se na místo vrátil kvůli provedení nezbytné dokumentace nehodové události. To také ochotně udělal, ale moc u toho asi nepřemýšlel. Do Liberecké ulice v Raspenavě za nimi totiž přijel svým vozidlem, které řídil, a přitom měl v sobě 1,85 promile alkoholu. To zjistili policisté, když u něj provedli dechovou zkoušku.

Přestože popřel, že by ten den nějaký alkohol konzumoval, čísla na kontrolním přístroji mluvila jasně, a jeho nyní čeká trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, ve kterém velmi pravděpodobně přijde o řidičský průkaz.

24. 2. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

