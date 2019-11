Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Večerku vykradli mladiství

TEPLICKO - Policisté je zadrželi i s ukradenými věcmi; Hledáme svědky nehody...

Na velké problémy si zadělali dva mladíci ve věku 15 a 17 let. Minulý týden se kolem půlnoci vloupali do prodejny v Teplicích, ze které odcizili plechovou pokladnu s finanční hotovostí, několik náramkových hodinek, reproduktorů, oblečení a boty.

Poté se vydali do Bystřan, kde vnikli do objektu, ve kterém je chytili policisté z obvodního oddělení v Proseticích. Když strážci zákona zjistili, že mají plné batohy věcí, jejichž původ nedokázali hodnověrně vysvětlit, ihned pojali podezření, že mohou pocházet z trestné činnosti. Přes počáteční zapírání se jim po chvíli mladiství přiznali, že vykradli večerku. Oba spolupachatelé už byli obviněni z provinění krádeže a poškození cizí věci, vzhledem k nízkému věku jim hrozí maximálně roční vězení.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo 11. listopadu 2019 v 10:40 hodin na silnici I/13 ve směru jízdy na Teplice cca 500 metrů za nájezdem od Hostomic. Neznámý řidič narazil do levé zadní části před ním jedoucího vozidla Citroen červené barvy a z místa nehody ujel, aniž by učinil patřičná opatření daná zákonem. Podle dosavadního šetření by vozidlo pachatele mělo být značky VW Caddy kolem roku výroby 1997, nebo obdobné vozidlo světle zelené barvy, mělo by být poškozené na pravé straně. Veškeré poznatky k nehodě lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Podvody s půjčkami

Kriminalisté v uplynulých dnech obvinili několik osob, které jsou podezřelé z podvodného jednání. Z úvěrového podvodu byla obviněna27letá žena, která uzavřela prostřednictvím obchodního zástupce spotřebitelský úvěr ve výši deset tisíc korun. Při sjednávání smlouvy ale uvedla nepravdivé údaje o výši svých měsíčních příjmů, smluvně stanované splátky navíc nehradí.

Ze stejného přečinu byla obviněna 29letá žena, která uzavřela s poškozenou společností smlouvu o podnikatelském úvěru na částku ve výši čtvrt milionu korun. Také ona uvedla nepravdivé údaje o výši svého příjmu, aby mohla úvěr splatit, vzala si další půjčku ve výši 350 tisíc korun. První dluh uhradila, druhý úvěr už ale nesplácí, oběma ženám hrozí v případě odsouzení až dvouletý trest odnětí svobody.

Stejný trest hrozí i 48letému muži obviněnému z podvodu, který požádal prostřednictvím internetu o poskytnutí spotřebitelského úvěru na koupi kočárku. Také on lhal o svém zaměstnání a výši příjmu a půjčku ve výši necelých devět tisíc korun nesplácí.

14. listopadu 2019, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence Teplice

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pis.tp@pcr.cz

