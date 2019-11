Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ve výtahu oloupili muže

MOST - Trojice si vyhlédla oběť na ulici pozdě v noci; Dvojice vybílila pronajatý byt.

Jezdil si v cizím autě

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil trestní stíhání 26letého muže z Mostu. Podle všeho měl Mostečan najít na sídlišti Zahradní v Mostě klíče od osobního vozidla, které tam pravděpodobně vypadly z kapsy majitele vozu. Obviněný měl následně nalézt zaparkovaný vůz tovární značky Renault, který nastartoval a z místa odjel. Automobil měl užívat po několik dní až do doby, kdy auto byla nalezeno opuštěné a poškozené při okraji vozovky v jedné obci na Žatecku. Poškozený motorista odhadl vzniklou škodu na částku 60 tisíc korun. Muž je stíhán pro přečin neoprávněného užívání cizí věci.

Policie v Mostě obvinila z přečinu krádeže 24letou ženu z Litvínova a 25letého muže z obce na Mostecku. Ti měli v pronájmu byt v litvínovském panelovém domě, odkud měli odcizit různé zřízení a vybavení. Majitel bytu po kontrole zjistil, že mu zmizela pračka, nádobí, elektrospotřebiče a další věci, vše v celkové hodnotě 38 tisíc korun. Kde věci z bytu skončily, policisté šetřením nezjistili. Obviněná dvojice je stíhána na svobodě.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže tři muže ve věku 20, 20 a 18 let, všechny z Litvínovska. Ti si měli koncem října vytipovat na ulici pozdě v noci muže, kterého neznali a hodlali ho okrást. Jeden z nich muže oslovil a cestou k bydlišti poškozeného tomu namluvil, že ve stejném domě bydlí jeho teta a on ji jde navštívit. Dostal se do domu a následně za ním přišli jeho komplici. Ve výtahu panelového domu povedený trojlístek začal muži nadávat a následně ho napadl i fyzicky takovým způsobem, že ho srazil na zem. Poté ho neznámí měli prohledat a z bundy mu měli odcizit mobilní telefon a peněženku s hotovostí a doklady. Trojice posléze z domu utekla. Krátce po loupeži policisté zadrželi dva podezřelé, na druhý den byl trojlístek kompletní. Policie obviněné stíhá na svobodě. Odcizené věci byly zajištěny.

