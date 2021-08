Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Ve volnu odhalila řidiče pod vlivem

RYCHNOVSKO – Šofér nadýchal přes 3 promile.

prap. Bc. Lucie Šebestová - územní odbor Rychnov nad KněžnouVšímavá policistka si v době svého volna v sobotu 14. srpna před 22. hodinou všimla v Kostelci nad Orlicí osobního automobilu značky Ford Focus, jedoucího v protisměru. Ford řídil muž, který se snažil v ulici několikrát neúspěšně zaparkovat a neustále popojížděl. Nakonec se mu zaparkovat podařilo a z vozidla vystoupil. Z nejisté chůze bylo zřejmé, že je tento řidič pod vlivem alkoholu. Následně muž opět usedl za volant, nastartoval a snažil se z místa odjet. Policistka z dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou - prap. Lucie Šebestová nečekala, přistoupila k muži a začala s ním komunikovat. Řidič se k požití alkoholu doznal, policistka ho proto vyzvala, aby setrval na místě do příjezdu hlídky.

Hlídka následně u muže provedla dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pro policisty překvapivý – 28letý řidič měl v dechu 3,17 promile alkoholu! Policisté muže zadrželi a umístili do protialkoholní záchytné stanice. Muži dnes sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Řidič se dopustil také přestupkového jednání, jelikož neměl potřebné dokumenty, které by ho opravňovaly k pobytu na našem území, a proto musí do pěti dnů opustit území naší republiky.



por. Ing, Eliška Majerová

19. 8. 2021, 8:45

