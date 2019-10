Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ve vlaku přišla o peněženku s penězi

ZLÍNSKO: Dávejte si pozor na své věci.

Policisté z Napajedel se zabývají případem okradení seniorky ve vlaku, který jel z Břeclavi do Otrokovic. Seniorka přišla o peněženku, v níž měla doklady, 300 euro a 700 korun. Za krádež hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.

Osmaosmdesátiletá žena nastoupila v neděli po poledni v Břeclavi do rychlíku směřujícího do Otrokovic. V kupé seděla společně s mužem ve věku kolem 55 let. S sebou měla batoh, který po celou cestu nespustila z očí. Když vlak projížděl městem Napajedla, vyšla žena z kupé a šla k zadním dveřím, protože chtěla na následující stanici vystoupit. Muž vyšel z kupé vzápětí po ní, při průchodu uličkou se na ni přitiskl a pokračoval v cestě. Jakmile žena vystoupila v Otrokovicích, zjistila, že jí z batohu zmizela peněženka s doklady a penězi. Šla tedy krádež oznámit na policejní služebnu.

Preventivní rady:

Mějte na paměti, že kapsáři si svou oběť tipují. Kradou zejména na místech, kde je větší pohyb lidí, často tak, že si toho nevšimnete. Kabelku nebo batoh noste u těla a mějte vždy zapnutý zip. Pokud dáváte své věci do zavazadlového prostoru, mějte je stále na očích. Peníze a cennosti nenoste v horní části kabelky, ale na dně nebo v uzavíratelné kapse. Pokud je to možné, noste u sebe pouze tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.

7. října 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

