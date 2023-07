Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Ve vězení zpytuje svědomí

SVITAVSKO – Kriminalisté během dvou dní obvinili dva muže z distribuce drog.

Dvaadvacetiletý muž od léta 2021 do ledna 2023 na Svitavsku několika osobám prodával nebo poskytoval pervitin, marihuanu a extázi. Jak sám uvedl, nedělal to, aby na prodeji vydělal. Drogy prodával jen za takovou cenu, za jakou je sám pořídil. Svého jednání údajně nyní lituje a ve vězení, kde si odpykává trest za jinou trestnou činnost, dělá prý vše pro to, aby byl lepším člověkem. To ale samozřejmě nezabrání trestnímu stíhání. Kriminalisté muže obvinili z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

V souvislosti s tímto případem obvinili o den později ze stejného trestného činu dalšího muže ze Svitavska. Třiatřicetiletý muž se ke všemu, co mu kriminalisté kladou za vinu, přiznal. Přibližně ve stejném časovém období měl několika dalším osobám poskytovat pervitin a marihuanu. Nikdy ji neprodával, vždy drogu poskytoval zdarma. I on si s odstupem času uvědomuje, že to nebyl dobrý nápad.

V případě prokázání viny oběma mužům hrozí trest odnětí svobody na jeden až pět let.

31. července 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem