Ve vazbě skončili dva mladí muži, kteří vykrádali auta

PRAHA VENKOV - JIH - Oběma hrozí až 5letý trest odnětí svobody

Kriminalistům z Územního odboru Praha venkov - JIH se podařilo spolu s kolegy z Prahy venkov - ZÁPAD dopadnout dva muže, kteří mají mít na svém "kontě" 13 případů vloupání do vozidel, v jednom případě vnikli i do rodinného domu.

Kriminalistům se podařilo podezřelé muže vypátrat a dopadnout, a to i přesto, že na území Prahy jih a západ jezdili krást z Prahy. Při domovní prohlídce bylo u 20letého a 21letého muže zajištěno několik věcí, které pocházely právě z těchto krádeží, další už pravděpodobně stihli prodat.

Všechny případy krádeží vloupáním do osobních vozidlech se odehrály od začátku ledna do 21. února 2023 v obci Zlatníky - Hodkovice, Herink, Velké Přílepy, Zvole, Jesenice a Hostivice. Muži brali téměř vše, co jim přišlo pod ruku. Z některých vozidel byly odcizeny spíše drobnosti- sluneční brýle, rukavice, nabíječka nebo žvýkačky, v dalších vozidlech si už přišli na značně dražší věci jako pracovní nářadí, pneumatiky, notebooky, elektroniku nebo i finanční hotovost. Celková škoda, která všem majitelům na odcizených věcech vznikla se vyšplhala na částku vyšší než 400 tisíc korun.

Oba mladí muži si od kriminalistů koncem února vyslechli obvinění ze spáchání několika přečinů ve spolupachatelství, konkrétně z přečinu porušování domovní svobody, krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



Oba obvinění jsou stíháni vazebně a v případě odsouzení jim hrozí za výše uvedené trestné činy až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

8. března 2023

