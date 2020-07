Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ve stavebninách nakupoval za pět prstů

PRAHA VENKOV – ZÁPAD – Způsobil škodu za téměř čtyřicet tisíc.

Policisté Obvodního oddělení Hostivice prošetřují krádež, ke které došlo v noci z pátku 10. na sobotu 11. července 2020 v obci Rudná.

Neznámý pachatel v době od 18:00 do 8:00 hodin vnikl po přestříhání pletiva plotu do stavebnin v Masarykově ulici a nezjištěným způsobem se dostal do skladové haly, kde odcizil třiatřicet kusů mřížkové tkaniny Vertex R 117, čímž společnosti způsobil škodu 39.465,- Kč. Dále vnikl do zemědělské haly, která patří fyzické osobě a odtud odnesl ocelové tažné lano v hodnotě 3.500,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od případných svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedeného stavební společnosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby.

Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hostivice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 882 750. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

14. července 2020

vytisknout e-mailem