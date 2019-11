Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ve správný čas byli policisté na správném místě

PRAHA VENKOV - ZÁPAD - Dopravní policisté pomohli při dopravní nehodě

Heslem "ve správný čas na správném místě" by se dal shrnout dnešní případ dopravní nehody. K té došlo na dálnici D6 na 12.km ve směru na Nové Strašecí. Osmadvacetiletý řidič osobního vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povrchu vozovky, nezvládl řízení a vyjel z dálnice, kdy se poté převrátil se svým vozidlem na střechu. S mužem jelo v autě dvouleté dítě, které bylo naštěstí řádně usazeno do dětské autosedačky, proto se mu při nehodě nic nestalo.

Dopravní policisté z Prahy venkov - ZÁPAD celou událost uviděli ve zpětném zrcátku, protože se zrovna nacházeli na stejném místě. Okamžitě zareagovali, a u havarovaného vozidla byli během několika málo vteřin. Při příjezdu zjistili, že se ve vozidle nachází dvě osoby - muž a malé dítě. S řidičem začali policisté pprap. Marian Miškov, pprap. Roman Rieger a pprap. Jakub Fila ihned komunikovat a vytáhli ho i dítětem z havarovaného vozidla. Řidiči poskytli první předlékařskou pomoc, zafixovali mu krční páteř a ošetřili poranění, které měl na ruce. Dvouleté dítě bylo naštěstí zcela v pořádku, utrpělo pouze šok z celé situace. Následně byl řidič i s dítětem předán do péče záchranářů a oba byli převezeni k vyšetření do pražské nemocnice. Policista pprap. Jakub Fila pak navíc usnadnil práci hasičům před jejich příjezdem na místo. Jelikož je ve svém volném čase i dobrovolným hasičem, provedl protipožární opatření na havarovaném vozidle.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

21. listopadu 2019

