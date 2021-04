Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ve splavu tonuli tři muži

Frýdlant nad Ostravicí - dva zemřeli a po třetím policisté pátrají

V pátek 2. dubna 2021 krátce po půl páté odpoledne jsme přijali oznámení o tonutí tří osob ve splavu řeky Ostravice v katastru obce Frýdlant nad Ostravicí. K události vyjeli ihned všechny složky IZS. Po příjezdu na místo byla jedna osoba (21letý muž) vytažena svědky z vody a probíhala u ní resuscitace. Bohužel i přes poskytnutou pomoc na místě zemřela. K nalezení dalších dvou osob proběhla pátrací akce. Policisté ve spolupráci s hasiči a příslušníky armády pátrali po obou březích řeky a také ve vodě. Druhého tonoucího se podařilo z řeky vytáhnout policistům kousek pod místem události. Ihned zahájili resuscitaci, následně byl muž (24 let) předán do péče zdravotníkům, ale při převozu do nemocnice došlo k jeho úmrtí. Až do 22:00 hodin probíhala pátrací akce, které se zúčastnili také policejní potápěči a vrtulník s termovizí, třetí osobu (muže ve věku 21 let) se prozatím nepodařilo nalézt. Dnes budeme v pátrání pokračovat.

Kriminalisté prověřují všechny okolnosti této tragické události, při které nejstarší z trojice mužů se měl jít do jezu koupat, přitom se začal topit. Pomoci mu chtěli dva mladší muži, kteří za ním do vody skončili.

Na místě události poskytovali pomoc svědkům a pozůstalým krizoví interventi. Příčinu úmrtí určí nařízené soudní pitvy.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

3. dubna 2021

vytisknout e-mailem