Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ve snaze vyhnout se střetu sám narazil do svodidel

OHUČOV - Neznámý řidič při předjíždění přejel do protisměru a ohrozil řidiče nákladního vozu. Ten narazil do svodidel. Neznámý řidič ujel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 31. května 2021 v 08:55 hodin na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Ohučov a Vránov na obchvatu obce Staňkov. Neznámý řidič nezjištěného osobního automobilu stříbrné barvy, v provedení combi a ukrajinské státní poznávací značky jedoucí od Vránova na Ohučov začal předjíždět vozidla, která jela před ním, v prostoru levého odbočovacího pruhu, který je určen k odbočování na obec Čečovice. Následně přejel do protisměru, kde v tu dobu jel řidič s nákladním vozidlem Scania s návěsem. Řidič nákladního vozu ve snaze zabránit střetu strhnul řízení vpravo, kde zadní částí svého návěsu narazil do kovového svodidla. Ke střetu vozidel nedošlo. Neznámý řidič stříbrného vozidla na místě a pokračoval v jízdě dále na obec Ohučov. Škoda na návěsu nákladního vozidla byla vyčíslena na 50 tisíc korun, na kovovém svodidle na 5 tisíc korun.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout relevantní informace, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 či 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

31. května 2021

