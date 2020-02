Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ve smyku narazil s vozidlem do oplocení i domu

KLATOVSKO - Včera večer řidič nezvládl řízení vozidla. Měl pozitivní test na návykové látky.

V neděli 23. února letošního roku jel třiadvacetiletý muž z obce na Janovicku s vozidlem značky Mercedes Benz po komunikaci II. třídy číslo 171 od obce Strážov směrem na Janovice nad Úhlavou. Za obcí Opálka projížděl pravotočivou zatáčku, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy. Vozidlo se dostalo do smyku, vjelo vpravo mimo komunikaci, kde narazilo do ovocného stromu, do oplocení a domu.

Zraněného řidiče zdravotníci převezli do nemocnice.

Provedená dechová zkouška byla u řidiče s negativním výsledkem, ale test na návykové látky měl pozitivní na amfetamin a metamfetamin.

Odhadnutá hmotná škoda činí 140 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

24. února 2020

