Ve smyku narazil do stojícího vozidla

JABLONECKO – Řidič se superbem na zledovatělé vozovce dostal smyk a narazil do stojícího vozidla

Včera ráno krátce před půl osmou hodinou se stala dopravní nehoda v katastru obce Plavy. Řidič s vozidlem Škoda Superb jel ve směru od Zlaté Olešnice do centra obce, kde na zledovatělé vozovce v pravotočivé zatáčce dostal smyk, vjel do protisměru a tam narazil do stojícího vozidla Mercedes Benz. Při tomto střetu utrpěla spolujezdkyně z vozu superb zranění, se kterým byla zdravotnickou záchrannou službou převezena na ošetření do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Navíc řidič vozidla Mercedes Benz se dopustil přestupku tím, že v zimním období užil vůz bez zimních pneumatik, což policisté vyřešili na místě udělením blokové pokut. Jinak veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





23. 11. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

