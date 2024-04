Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ve skříni vařil pervitin

Kriminalisté v rámci realizace „MLADEJ“ zadrželi devětadvacetiletého muže, který vyráběl a následně distribuoval drogu pervitin. Kompletní varnu měl ve dvou cestovních kufrech.

V minulých dnech uskutečnili detektivové z pátého oddělení Prahy I realizaci s názvem „MLADEJ“, na jejímž konci zadrželi devětadvacetiletého muže, který si na obživu vydělával výrobou a prodejem drog. Vařit jezdil do různých chatových oblastí ve Středočeském kraji a místa často měnil, aby nevzbudil pozornost. Ani to mu ale nepomohlo, aby se mu kriminalisté brzy nedostali na stopu. Operativní činností zjistili, že na žádném místě nemá natrvalo zřízenou varnu, ale vše má vždy zabalené do velkých dvou cestovních kufrů, se kterými vždy cestuje. Jeho výdělečnou činnost detektivové zadokumentovali od srpna 2023 a před několika dny spadla klec. Kriminalisté mladého muže zadrželi ve chvíli, když se před domem v pražských Vokovicích zrovna chystal k prodeji dvou gramů pervitinu, ale to už nestihl.

Při následné domovní prohlídce detektivové nalezli tajnou sklepní místnost, která byla ukrytá za dvojitými dveřmi šatní skříně. Uvnitř pak objevili více než dvacet gramů pervitinu připraveného k prodeji a další drogy jako extáze, LSD a lysohlávky byly ukryté v tajné skrýši v nástěnných hodinách. V batohu měl zadržený připravených přes dva a půl tisíce tablet obsahujících prekursor pseudoefedrin, ze kterých drogu vyráběl a dále množství padělaných dokladů. Kromě dokladů totožnosti s jeho fotografií států Francie, Rumunska a Spojených Arabských Emirátů měl také padělaný průkaz zdravotně tělesně postiženého, díky kterému mohl páchat množství dopravních přestupků.

Detektivové devětadvacetiletého muže obvinili ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu v případě odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Po odzkoumání zajištěných tablet, které určí, kolik účinné látky obsahují, se ale s největší pravděpodobností horní trestní sazba zvýší až na deset let. Obviněný je stíhán vazebně.

por. Richard Hrdina - 24. dubna 2024

