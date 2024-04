Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ve sklepech kradl jako straka

TEPLICKO - Sérii vloupání do sklepů objasnili prosetičtí policisté.

Postrach majitelů sklepních kojí v Teplicích Proseticích se podařilo dopadnout místním policistům. Během měsíce března byla na policii oznámena více jak desítka krádeží vloupáním do sklepních prostor a kójí v panelových domech na území Prosetic. V jednom ze sklepů panelového domu se stihl zloděj vloupat celkem do 7 kójí, kde odcizil 5 jízdních kol, snowboard a nákupní tašku. Některé z odcizených věcí si poschovával zloděj různě po domě, jiné si odnesl ihned po krádeži. Například snowboard a další tři vypátraná jízdní kola byly nalezeny v jeho „skrýších“ a vráceny zpět majitelům. V jiném panelovém domě se mu zalíbilo v kójích uložené nářadí všeho druhu a jeho část opět přenesl a uschoval do sklepa vedlejšího domu. Posledním jeho kouskem bylo odcizení fotopasti, která byla umístěna také ve sklepení jednoho z domů. Celkem svým jednáním způsobil škodu několik desítek tisíc korun. Provedeným šetřením a zajištěním několika stop na místech činu se podařilo podezřelého ztotožnit. Je jím 29letý muž z malé obce na Teplicku. Tomu bylo následně sděleno podezření hned ze tří přečinů a to krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. O jeho trestu nyní bude rozhodovat soud.

por. Bc. Ilona Gazdošová

12. dubna 2024

tisková mluvčí

