Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ve čtvrtek ráno uzavřeme na necelou hodinu křižovatku u autodromu v Sosnové

ČESKÁ LÍPA - Provedeme tu vyšetřovací pokus v souvislosti s loňskou dopravní nehodou.

Ve čtvrtek 13. ledna v čase od 5.45 do 6.30 uzavřeme křižovatku u autodromu v Sosnové, kde policisté služby kriminální policie a vyšetřování českolipského územího odboru Policie ČR provedou vyšetřovací pokus v souvislosti se smrtelnou nehodou, ke které tu došlo loni 6. prosince kolem 6. hodiny ranní. Na křižovatce silnic I/9 a místní komunikace číslo 00913 se tehdy střetlo osobní vozidlo tovární značky Nissan Micra s posypovým vozidlem s radlicí. Střet nepřežil řidič nissanu. Příčinu a okolnosti této tragické nehody stále zjišťujeme a zítra budeme například zkoumat, jaké měli oba řidiči výhledové podmínky.

Řidiči přijíždějící do České Lípy od Nového Boru se uzávěře vyhnou následovně. Potom, co přejedou přemostění silnice I/9 v České Lípě, odbočí vpravo do ulice Vrchlického, potom vlevo do ulice 5.května, kterou projedou ke křižovatce před obcí Sosnová. Zde musí nákladní vozidla odbočit vpravo do ulice U Obecního lesa směr průmyslová zóna, kde najedou na most směřující na Zahrádky a po něm dojedou zpět na silnici I/9.Osobní vozidla mohou projet stejnou trasou nebo za křižovatkou u autodromu Sosnová, která bude zcela uzavřena, projet obcí Sosnová po staré silnici na Ramš a dále na Zahrádky.

Ve směru od Prahy bude uzavřen sjezd silnice I/9 u benzinové čerpací stanice Zaris Sosnová. Odtud lze pokračovat rovně do ulice U Obecního lesa, kde za mostem mohou osobní i nákladní vozidla sjet a projet po staré silnici do ulice 5.května až k ulici Svárovská. Zde odbočí vpravo, podjedou přemostění a za ním znovu odbočí vpravo do ulice Karla Poláčka, ze které najedou zpět na silnici I/9 a pokračují směrem na Nový Bor. Osobní vozidla mohou za mostem také pokračovat ulicí U Obecního lesa směrem do Dubice, kudy projedou do centra města a pak zpět na hlavní silnici I/9.

12. 1. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Erich Hovorka

tel.: 723 062277

vytisknout e-mailem