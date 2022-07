Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Včera jsme v příhraničí vypátrali další skupiny běženců

ZLÍNSKÝ KRAJ: Během dvou měsíců jsme zachytili již 448 nelegálních migrantů.

Včera odpoledne jsme v našem příhraničí zajistili další migranty ze států Blízkého východu. K záchytu 49 osob došlo v obcích Žítková, Slavkov a Horní Bečva. Jednalo se o čtyři skupiny převážně dospělých mužů, mezi nimiž byla i jedna rodina s dětmi. Žádný z migrantů u sebe neměl doklad totožnosti. Prvotní oznámení na linku 158 učinil místní občan, který u lesa zahlédl skupinu podezřelých osob. Další tři skupiny se nám následně podařilo vypátrat během odpoledne.

Všechny migranty jsme převezli do Zlína k provedení dalších úkonů. Zjišťovali jsme jejich totožnost, evidovali je a zároveň ověřovali oprávněnost jejich pobytu na území České republiky.

Vzhledem k jejich vysokému počtu si část z nich v rámci výpomoci převzali kolegové z jiných krajů. Všichni tito běženci vstoupili na území České republiky neoprávněně. V současné době jsou omezeni na osobní svobodě a umístěni v zařízení pro zajištění cizinců.

Pátrání po migrantech, jejich ostraha, eskorty na jednotlivá pracoviště cizinecké policie a další úkony zaměstnaly několik desítek policistů z řad cizinecké a pořádkové policie. Do akce byla zapojena také letecká služba s policejním vrtulníkem.

Od května letošního roku zaznamenali zlínští cizinečtí policisté enormní nárůst nelegálních migrantů převážně z Blízkého východu. Od 20. května 2022 do dnešního dne evidují již 448 případů nelegálního překročení státní hranice se Slovenskou republikou, zatímco celý loňský rok až do května roku letošního byl záchyt migrantů nulový. Cizinci nyní využívají nové migrační trasy, a to převážně ze Srbska přes Maďarsko a Slovensko do České republiky a dál Německa. S nárůstem migrace neustále posilujeme výkon služby v příhraničí.

VIDEO: https://youtu.be/nWoKmvA2YPY

19. července 2022, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

