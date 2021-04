Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vcelku snadno získal dvě kola

BRNO VENKOV: Zloděj způsobil majitelkám škodu za více než třicet tisíc korun.

Na noční akci a s jasným cílem vyrazil do Kuřimi zatím neznámý pachatel. Nejdříve po překonání plotu vnikl na pozemek vedle rodinného domku třiačtyřicetileté majitelky. Pohodlně se dostal nezajištěnými vraty do garáže, kde odcizil odstavené horské kolo. Stejným způsobem vnikl na pozemek a znovu do nezajištěné garáže nedalekého rodinného domku sedmačtyřicetileté majitelky. I tam získal horské kolo. Celkem způsobil škodu za více než třicet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 14. dubna 2021

Související dokumenty vcelku_1404.mp3

Velikost souboru:397,8 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem