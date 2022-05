Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Včela mohla být i viníkem dopravní nehody

JABLONECKO – Řidička, které do vozidla pravděpodobně vlétla včela, narazila do sloupu elektrického vedení.





V sobotu 7. května se odpoledne krátce před šestnáctou hodinou stala dopravní nehoda na silnici druhé třídy v katastru obce Maršovice. Řidička s vozidlem Ford X-Max jela ve směru od Maršovic do Pěnčína, kde jí staženým okénkem do vozu vletěla pravděpodobně včela, kterou se snažila máváním rukama z vozidla vyhnat ven. Při tomto se ovšem plně nevěnovala řízení, vyjela vpravo mimo vozovku, kde narazila do sloupu elektrického vedení, který tímto zlomila. Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 70.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě a řidičce havarovaného vozu udělili blokovou pokutu.





9. 5. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

