Včasný a profesionální zásah policejní hlídky

KLADENSKO – Jen několik minut dělilo muže od smrti.

V neděli 30. srpna 2020 několik minut před půl druhou odpoledne žádal operační důstojník o spolupráci policejní hlídky v městě Kladně, neboť na linku 112 bylo oznámeno anonymním svědkem, že na Sítenském mostě se nachází muž, který chce pravděpodobně ukončit svůj život.

Do tří minut dorazili na místo dopravní policisté, kteří byli veleni na dopravně bezpečnostní akci, která v té době probíhala. Již z vozidla viděli policisté, že se muž snaží vylézt na zábradlí mostu. Jakmile u muže zastavili, vyběhli z automobilu a pohotově tuto osobu strhli zpět do bezpečí. Vzápětí na to přijeli i další policejní hlídky a ostatní složky IZS. Otřesený muž, který se již v minulosti pokusil o sebevraždu, byl předán rychlé záchranné službě, která ho převezla do nemocničního zařízení. Do nemocnice sanitní vůz s pacientem doprovodili zasahující policisté, kteří odebrali veškeré věci, kterými by se mohl i nadále sebepoškozovat. Poté prováděli i střežení na kamerách v expektačním pokoji. Právě na kamerách zjistili tito policisté, že se muž opět snaží vzít si život, tentokrát se muž chtěl oběsit na části svého oděvu. Opět aktivně zasáhli a muži byl podán lékařem uklidňující prostředek.

Celou věc si na místě převzal výjezd služby kriminální policie a vyšetřování.

Zachráněný je dvaačtyřicetiletý muž z Kladenska, který se již v minulosti dvakrát pokusil o sebevraždu. Policistům se také svěřil, že ho k ukončení života vedou zdravotní důvody, ztráta zaměstnání a domova.

Svým profesionálním a hlavně rychlým zásahem zachránili policisté tomuto muži zcela jistě život.

31. srpna 2020

