Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vážní dopravní nehoda u obce Lidečko

VSETÍNSKO: Jeden z řidičů zemřel.

V pátek krátce před devatenáctou hodinou se nedaleko obce Lidečko čelně střetla dvě osobní vozidla. Řidič jedoucí ve směru na obec Lužná prozatím z neznámých příčin vjel do protisměru a čelně narazil do jiného automobilu. Následně jeho vozidlo vyjelo mimo komunikaci a začalo hořet. V hořícím automobilu jel pouze řidič, který ovšem vážnou dopravní nehodu nepřežil. Druhý automobil, ve kterém jely tři osoby, zůstal poškozený na silnici. Řidič a s ním jedoucí dvě děti utrpěli zranění, která si vyžádala lékařský zákrok. Přesun do nemocnice zajistily i dva vrtulníky, které nedaleko nehody přistály.

Příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření vsetínských kriminalistů.

Komunikace byla po celou dobu vyšetřování a vyprošťování zcela uzavřena. Policejní hlídky odkláněly dopravu na objízdné trasy.

10. srpna 2019, nprap. Petr Jaroš

