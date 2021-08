Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážné nehody v Jihočeském kraji

Jindřichův Hradec a České Budějovice - Řidiči se pravděpodobně nevěnovali řízení.

Dvě dopolední nehody v kraji si vyžádali výjezd dopravních policistů.

Nejprve řešili vážnou nehodu na silnici II/128 mezi obcemi Deštná a Lodheřov na Jindřichohradecku. Dopravní policisté zjistili, že po uvedené silnici krátce po šesté hodině ráno jela řidička (roč. 1976) s užitkovým vozidlem tovární značky Volkswagen Transporter, kdy se pravděpodobně plně nevěnovala řízení, sjela do příkopu, kde pravou přední částí narazila do vzrostlého stromu. Při nárazu se těžce zranil spolucestující sedící na předním sedadle, kdy jej musela do nemocnice transportovat letecká zdravotnická služby. Policisté po dobu vyšetřování úsek uzavřeli a odklon dopravy byl veden přes Deštnou – Červenou Lhotu a Pluhův Žďár.

Případ si převzali jindřichohradečtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Ublížení na zdraví z nedbalosti.

Druhá nehoda je řešena českobudějovickými dopravními policisty v katastru obce Hosín. Dle zjištěných skutečností jel v 10:38 hod. řidič osobního vozidla tovární značky Mercedes Benz 350 po silnici III/1463, ve směru od obce Hosín na Dobřejovice, kdy při přejíždění chráněného železničního přejezdu P 6097 pravděpodobně nerespektoval světelné a zvukové zařízení a vjel na něj v době, když od Veselí nad Lužnicí přijížděla vlakové souprava. Strojvůdce již nemohl včas zastavit a došlo k nárazu do pravého boku osobního vozu. Po nárazu se zranila spolucestující sedící vpředu.

Ve vlaku cestovalo 15 osob a 3 pracovníci Českých drah, z nichž nebyl nikdo zraněn. Záchranáři převezli do nemocnice zraněnou ženu a z preventivních důvodů i řidiče mercedesu.

Provoz na trati byl zastaven, na silnici byl průjezd řešen kyvadlově.

19. srpna 2021

