Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vážné dopravní nehody na silnici I/6

KARLOVARSKO – Řidiči, pozor na povětrnostní podmínky.

Policisté v Karlovarském kraji upozorňují řidiče, aby na silnicích dbali zvýšené opatrnosti a přizpůsobili svojí jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám. Letošní zimní počasí je velmi proměnlivé a je důležité myslet na to, že náledí se může nacházet i na silnici, která na první pohled nejeví známky námrazy a je černá. Důležité je také věnovat pozornost profilu komunikace. Pokud jsou zhoršeny povětrnostní podmínky buď deštěm či sněhem, je potřeba snížit rychlost i v zatáčkách či na mostech.

V uplynulých dvou dnech došlo na silnici I/6 k dvěma vážným dopravním nehodám, u kterých hrály svou roli také povětrnostní podmínky.

V pondělí dne 3. února krátce před půl druhou odpoledne došlo poblíž střelnice ke střetu dvou osobních vozidel. Čtyřiatřicetiletá řidička jela osobním vozidlem značky Daewoo ve směru z Karlových Varů na Prahu, pravděpodobně dostala smyk a přejela do protisměru, kde došlo ke střetu s osobním vozidlem Hyundai, které řídil 82letý řidič. Při dopravní nehodě došlo ke třem vážným zraněním osob. Dvě osoby byly převezeny vozidlem Zdravotnické záchranné služby do nemocnice v Karlových Varech a jedna osoba byla letecky transportována do nemocnice v Plzni.

V úterý dne 4. února kolem třetí hodiny odpoledne došlo na silnici I/6 k další vážné nehodě, tentokrát poblíž Bochova. Devatenáctiletý řidič jel osobním vozidlem značky BMW po silnici I/6 ve směru od Prahy na Karlovy Vary, kdy za snížených povětrnostních podmínek, v místě nehody sněžilo, nepřizpůsobil rychlost svého vozidla, začal prudce brzdit, čímž uvedl vozidlo do smyku, přejel do protisměru a střetl se s protijedoucím nákladním vozidlem značky Mercedes-Benz s návěsem. Při dopravní nehodě došlo ke zranění pěti osob z osobního vozidla BMW, tři muži byli převezeni vozidlem Zdravotnické záchranné služby do nemocnice v Karlových Varech a dva letecky transportováni do nemocnic v Plzni a v Praze.

Příčiny a okolnosti obou dopravních nehod jsou předmětem dalšího prověřování.

Při vyšetřování obou dopravních nehod využili dopravní policisté 3D scanner Leica RTC360 který nasazují při nehodách s těmi nejvážnějšími následky. Tento přístroj používají k ohledání místa formou 3D (vizualizace. Během krátké doby je schopný naskenovat přesné místo dopravní nehody, vytvořit 3D fotodokumentaci i plánek místa, se kterými je možné dále pracovat v rámci dalšího zkoumání (soudními znalci) a slouží jako podklad pro rozhodování správních orgánů a soudů. Policie Karlovarkého kraje disponuje tímto přístrojem díky spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, který přístroj zakoupil a policii zapůjčil do trvalého užívání.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

5. 2. 2020

