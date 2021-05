Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná železniční nehoda v Písku

Písek - Střet kamionu a vlakové soupravy u průmyslové zóny vyšetřují písečtí policisté.

V půl páté odpoledne došlo v Písku k závažné dopravní železniční nehodě u průmyslové zóny. Řidič nákladního vozu Scania vjel na železniční přejezd v okamžiku, kdy přijížděl vlak na trase České Budějovice – Praha. Vlak naštěstí narazil až do návěsu projíždějícího kamionu a tak řidič vozu neutrpěl žádné zranění. Vlaková souprava se však po kolizi ocitla mimo koleje. Při střetu se ve vlaku zranil strojvedoucí a také jedna cestující. Obě zranění by snad neměla být závažná. Příčinu proč vjel řidič s kamionem na železniční přejezd, to budou zjišťovat písečtí dopravní policisté. Podle prvotních informací bylo světelné a zvukové zabezpečovací zařízení v provozu a funkční. Nehoda, respektive jednání řidiče nákladního vozu bude prověřováno pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Provoz na trati byl přerušen.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

5. května 2021

vytisknout e-mailem