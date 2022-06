Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vážná nehoda v Podhradí

JIČÍNSKO – Řidič letecky transportován do nemocnice.

Podhradí - 20.6.2022V pondělí 20. června krátce před 16 hodinou vyjížděli jičínští dopravní policisté k nehodě osobního automobilu značky Škoda Octavia. Sedmadvacetiletý řidič jedoucí po silnici první třídy č. 32 ve směru od Jičína na Staré Místo v katastru obce Podhradí u obce Čejkovice zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a před projetím pravotočivé zatáčky dostal smyk, sjel do příkopu, kde zadní části vozidla narazil do silničního mostu. Na místě zasahovaly všechny složky IZS a muž byl se zraněními letecky transportován do nemocnice. Policisté u řidiče nemohli na místě provést dechovou zkoušku, proto byl nařízen odběr krve.

Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

por. Ing. Eliška Majerová

21.6.2022

