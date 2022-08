Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná nehoda u Strunkovic

Strakonice – Čelní střet, dvě zranění.

Vážná dopravní nehoda se stala dnes před šestou hodinou ranní na komunikaci I/4 za obcí Strunkovice nad Volyňkou ve směru na Volyni. Řidič osobního automobilu BMW jedoucí ve směru od Volyně přejel z nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s řidičkou vozidla Volvo. Řidič BMW (53 let) utrpěl vážná zranění, řidička (47 let) zranění lehké. Oba řidiče převezli záchranáři na ošetření do nemocnic. Na místě asistovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Zpočátku dopravu volyňští policisté odkláněli přes Hoštice a silnice byla nějakou dobu zcela neprůjezdná, později mohli řidiči projíždět kyvadlově. Od 8,30 hodin je komunikace plně průjezdná. Přesnou příčinu a okolnosti dopravní nehody vyšetřují policisté Dopravního inspektorátu Strakonice.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

26. srpna 2022

Nehoda u Strunkovic nad Volyňkou

