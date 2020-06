Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vážná nehoda u Roštína

KROMĚŘÍŽSKO: Střet dvou vozidel si vyžádal tři zraněné osoby.

V pátek odpoledne krátce po čtvrté hodině se mezi obcemi Cetechovice a Roštín stala vážná dopravní nehoda. Došlo tam ke střetu dvou osobních vozidel.

Sedmadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Peugeot 307 jel od Cetechovic na Roštín. Nepřizpůsobil rychlost jízdy mokré vozovce, dostal smyk a přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Opel Agila. Po nárazu začal opel hořet. Jednapadesátiletého muže i jeho devětatřicetiletou spolujezdkyni z hořícího vozidla vyprostil řidič peugeotu společně s dalším svědkem události. Zraněného řidiče záchranáři letecky transportovali do nemocnice v Olomouci, jeho spolujezdkyni pak sanitka převezla do zlínské nemocnice. Zranění utrpěl také třiačtyřicetiletý spolujezdec z peugeotu, který skončil také v nemocnici ve Zlíně.

Na vozidlech vznikla škoda sedmdesát tisíc korun.

Okolnosti nehody i nadále řeší kroměřížští kriminalisté společně s dopravními policisty.

V souvislosti s vyšetřováním této nehody hledáme muže, který pomáhal řidiči peugeotu vyprostit zraněné z hořícího auta. Jeho svědecká výpověď by pro nás byla velkým přínosem. Kontaktovat nás může na čísle kriminalistů 601 353 996.

22. června 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

