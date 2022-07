Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vážná nehoda osobního vozidla s motorkářem v obci Tuhaň

ČESKOLIPSKO - Krátce před polednem došlo v obci Tuhaň ke střetu osobního vozidla s motocyklem. Na místě zasahovaly dva vrtulníky.

Dnes, krátce před polednem, přijal operační důstojník na tísňovou linku 158 ze Zdravotnické záchranné služby oznámení o vážné dopravní nehodě v obci Tuhaň na Českolipsku. Na čtyřramenné křižovatce se střetlo osobní vozidlo Peugeot 206 s motocyklem Honda. Řidič osobního vozidla jel ve směru od obce Tuhanec a na čtyřramenné křižovatce pravděpodobně nedal přednost motocyklu, který přijížděl do křižovatky ve směru od Dubé a čelní částí narazil do pravého boku motocyklu.



Na místě zasahovaly dva vrtulníky Letecké záchranné služby. Při nehodě utrpěl zatím blíže nespecifikované zranění řidič motocyklu a těžké zranění jeho spolujezdkyně. Řidič motocyklu byl letecky transportován Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice v Ústí nad Labem a spolujezdkyně druhým vrtulníkem do Krajské nemocnice Liberec. Policisté provedli u obou řidičů orientační dechové zkoušky na alkohol, jejichž výsledky byly negativní.



Silnice č. 269 je v daném místě po dobu vyšetřování dopravní nehody uzavřena.



Okolnostmi nehody a mírou zavinění ze strany jednotlivých účastníků se budou nyní zabývat policisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování v České Lípě.



17. 7. 2022

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje



