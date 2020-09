Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná nehoda na Třeboňsku

České Budějovice - Střet tří vozidel vyšetřuje dopravní policie.

Českobudějovičtí dopravní policisté od dnešního odpoledne vyšetřují závažnou dopravní nehodu na silnici I/34 mezi obcemi Štěpánovice a Třeboň.

Po 14:20 hod. jel řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Superb ve směru na Třeboň, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu mokré vozovky a vlastnostem nákladu, po projetí zatáčkou dostal zřejmě smyk a čelně narazil do protijedoucích vozidel tovární značky Renault Laguna a Škoda Octavia. Při nárazu se vážně zranil řidič Superbu, kdy jej na místě zasahující zdravotníci transportovali leteckou zdravotnickou službou do nemocnice. Jeho zraněná spolucestující a další dva zranění z vozidla Renault byli převezeni sanitními vozy k dalšímu ošetření do zdravotnického zařízení.

Provoz na této frekventované komunikaci mezi krajským městem a Jindřichovým Hradcem byla po dobu bezmála tří hodin zcela uzavřena. Objízdný směr byl veden přes Lomnici nad Lužnicí.

Připomínáme, aby řidiči dbali zvýšené opatrnosti při jízdě na mokrých silnicích.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

26. září 2020

