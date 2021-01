Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vážná nehoda na frekventovaném místě

Novojičínsko - Důvodně podezřelý řidič dodávky usedl za volant pod vlivem alkoholu...

Včera 5. 1. večer v katastru obce Hladké Životice na Novojičínsku došlo na křižovatce silnice I. třídy č. 57, III. třídy č. 46425 a nájezdové rampy dálnice D1, km 330 k nehodě mezi dodávkou, kamionem a osobním vozidlem.

Řidič (31) dodávky Ford Transitu Connect jel po vedlejší silnici III. třídy ve směru od obce Kujavy. Na křižovatce zřejmě nedal přednost projíždějící nákladnímu vozidlu Volvo FH s návěsem, který jel od Fulneku.. Po nárazu se návěs dostal do smyku a řidič (39) kamionu ztratil nad soupravou kontrolu. Přejel do protisměru, kde se souprava střetla s protijedoucím osobním vozidlem Peugeot 206. Po kolizi se Peugeot převrátil na střechu a dopadl do silničního příkopu. Vozidlo Ford i nákladní souprava také následkem střetu zapadly do silničního příkopu.

Dechová zkouška u řidiče dodávky byla pozitivní. Naměřená hladina se zastavila na 1,57 promile. Dechová zkouška u řidiče kamionu je negativní. Zranění řidičky (37) Peugeotu neumožnilo dechovou zkoušku provést na místě.

Řidička osobního vozidla i její spolujezdkyně byly převezeny do ostravských nemocnic. Řidič dodávky do novojičínské nemocnice. Ještě před odjezdem mu byl zadržen řidičský průkaz. Okolnostmi, příčinami a zaviněním se zabývají policisté územního odboru Nový Jičín.

por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková, 6. ledna 2021

