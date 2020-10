Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Vážná nehoda motorkáře

RYCHNOVSKO – Řidiče motocyklu letecky transportovali do nemocnice.

AKTUALIZACE:

Vážná dopravní nehoda, ke které došlo v neděli 25.10.2020 v obci Častolovice si vyžádala jeden lidský život. Pětadvacetiletý motorkář v nemocnici následkům dopravní nehody podlehl.

por. Mgr. Lucie Konečná

27.10.2020, 11:00hod

V neděli 25. října 2020 přijali rychnovští policisté oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo po třetí hodině odpolední v Častolovicích. Pětadvacetiletý motorkář jedoucí v obytné zóně při vyjíždění od domu zřejmě prudce akceleroval a ztratil kontrolu nad vozidlem. Následně narazil do oplocení domu, kde narazil do zaparkovaného automobilu. Po odražení narazil do domu.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Řidič motocyklu byl s ohledem na svá zranění předán do péče lékařů a letecky transportován do nemocnice.

Předběžnou škodu policisté vyčíslili na 205 tisíc korun.

Veškeré okolnosti dopravní nehody jsou v šetření rychnovských dopravních policistů.

por. Mgr. Lucie Konečná

26.10.2020, 9:45 hod.

