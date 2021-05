Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vážná dopravní nehoda v Popovicích

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Řidič i spolujezdkyně skončili s těžkými zraněními v nemocnici

K vážné dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu došlo v sobotu 8. května krátce po 9. hodině ranní v katastru obce Popovice. Řidič motocyklu pravděpodobně nedal na křižovatce přednost osobnímu vozidlu, které přijíždělo do křižovatky po hlavní silnici od obce Brandýs nad Labem. Následně došlo ke střetu motocyklu a osobního vozidla. Pětapadesátiletý řidič motorky spolu se svojí spolujezdkyní utrpěli velmi vážná poranění dolních končetin, spolujezdkyně byla letecky transportována do nemocnice a řidiče převezla rychlá záchranná služba. Padesátiletý řidič osobního vozidla byl společně se svou spolujezdkyní taktéž převezen k ošetření do nemocnice.



por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

10. května 2021

