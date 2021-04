Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vážná dopravní nehoda v Benešově

BENEŠOVSKO- Řidič skončil s těžkým zraněním v nemocnici

K vážné dopravní nehodě došlo v pondělí 26. dubna 2021 v Benešově.Šestatřicetiletý řidič, který jel od ulice Ke Stadionu v Benešově směrem na silnici I/3, kde odbočoval na Tábor pravděpodobně nedal přednost druhému osobnímu vozidlu, které řídíl třiašedesátiletý řidič a v autě s ním cestoval o čtyři roky starší spolujezdec a s nimi se čelně střetl. Při této nehodě došlo k vážnému zranění šestatřicetiletého řidiče, který zůstal po nárazu ve vozidle zaklíněn a musel být následně vyproštěn hasiči. Vzhledem k vážnému zranění byl na místo přivolán vrtulník, který muže transportoval do pražské nemocnice. U tohoto řidiče bylo zjištěno, že za volatnt usedl pod vlivem alkoholu a nadýchal téměř 2 promile. Dále policisté zjistili, že muž má platný zákaz řízení motorových vozidel a to až do srpna tohoto roku. Řidič a spolujezdec z druhého vozidla vyvázli z nehody bez zranění.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

30. dubna 2021

vytisknout e-mailem