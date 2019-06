Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vážná dopravní nehoda u Střílek

KROMĚŘÍŽSKO: Havárie autobusu si vyžádala devět zraněných.

Dnes krátce po poledni došlo u obce Střílky k vážné dopravní nehodě. Zranilo se při ní devět osob.

Osmadvacetiletý řidič linkového autobusu jel ve směru od hlavního silničního tahu I/50 směrem na Střílky. Těsně před začátkem obce z doposud přesně nezjištěných příčin vjel na pravou nezpevněnou krajnici, která se utrhla. Autobus se stal neovladatelným a částečně sjel do příkopu, kde čelně narazil do vzrostlého stromu. V hromadném dopravním prostředku se v tu chvíli nacházelo osm dospělých cestujících. Všech osm osob a řidič při nehodě utrpěli zranění. Dva lidé byli zraněni těžce, sedm lehce. Dvacetiletou těžce zraněnou ženu záchranáři letecky transportovali do nemocnice ve Zlíně. Ostatní zraněné převezli sanitkami do nemocnic ve Zlíně a v Uherském Hradišti.

Nehodou se na místě zabývali kroměřížští dopravní policisté společně s kriminalisty. Přesnou příčinu stále vyšetřujeme. U řidiče jsme provedli dechovou zkoušku na alkohol, byla negativní.

Na autobuse vznikla předběžná škoda milion korun, na stromě pak pět tisíc korun.

6. června 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

nehoda

