Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná dopravní nehoda u Ševětína

České Budějovice - Osobní automobil narazil čelně do nákladního vozidla.

Dnes před 10:00 hodinou přijali policisté oznámení o vážné dopravní nehodě, která se stala mezi obcemi Ševětín a Neplachov. Této nehodě předcházela dopravní nehoda, při které řidič dodávky pravděpodobně na kluzké vozovce narazil do svodidel. U této nehody zastavil nákladní automobil, aby pomohl. Následovala druhá dopravní nehoda, při které řidička (1981) vozidla značky Fiat z dosud nezjištěných příčin vjela do protisměru a čelně narazila do zde stojícího nákladního autmobilu. Spolu s ní ve vozidle seděla nezletilá osoba. Obě tyto osoby utrpěly zranění a byly převezeny do nemocnice k dalšímu ošetření. Předběžná škoda byla odhadnuta na 400 000 korun. Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují českobudějovičtí kriminalisté.

Foto z místa DN:

DN 1.jpg

DN 2.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

7. prosince 2021

