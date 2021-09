Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná dopravní nehoda u Litochovic

Strakonice – Havaroval na elektrokoloběžce.

Včerejšího dne vyjížděli dopravní policisté k vážné dopravní nehodě do obce Litochovice na Volyňsku. V odpoledních hodinách, po 16 hodině, zde 46letý muž na elektrické koloběžce nezvládl řízení a způsobil si těžká zranění. Zraněného muže transportoval záchranářský vrtulník do nemocnice v Českých Budějovicích. Řidič sjížděl z mírného klesání po pozemní komunikaci do centra Volyně, kde před křižovatkou z nezjištěných důvodů najel na pravou krajnici a na travnatý pás, kde havaroval. Na místo během několika minut dorazila policejní hlídka z Volyně. Na místě už byli lidé, projíždějící motorkáři, kteří se snažili zraněnému poskytnout první pomoc. Policisté se k pomoci připojili a začali s resuscitací. Zanedlouho na místě přistál vrtulník ZZS a zraněného si převzali záchranáři.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

8. září 2021

