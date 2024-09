Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vážná dopravní nehoda u Karlových Varů

KARLOVARSKO – Jedna osoba utrpěla vážná zranění.

Ve čtvrtek 5. září letošního roku krátce po osmé hodině ranní došlo na pozemní komunikaci číslo I/6 k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. K té mělo dojít tak, že sedmapadesátiletý řidič osobního vozidla značky Hyundai jedoucí z Karlových Varů směrem do Prahy zřejmě z důvodu zdravotní indispozice přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího nákladního automobilu značky Iveco, který řídil šestatřicetiletý muž.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič osobního automobilu vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. K dalšímu zranění naštěstí nedošlo.

Policisté u řidiče nákladního automobilu provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Vzhledem k rozsahu zranění byl u řidiče osobního automobilu nařízen odběr krve v nemocnici.

Pozemní komunikace byla z důvodu vyšetřování dopravní nehody téměř tři hodiny zcela uzavřena a osobní vozidla byla odkláněna na objízdnou trasu. Policisté při vyšetřování na místě používali 3D skener.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 400 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Jan Bílek

6.9.2024

