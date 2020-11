Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vážná dopravní nehoda s úmrtím řidiče

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Muže se nepodařilo i přes veškerou snahu záchranářů oživit.

Kriminalisté společně s dalšími hlídkami a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému sotva odjeli od smrtelné dopravní nehody u Turska (informovali jsme zde: https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22578900&docType=ART) a byli povoláni k další vážné dopravní nehodě do Chrášťan u Prahy.

K dopravní nehodě došlo ve středu před půlnocí, a to dle provedeného šetření pravděpodobně tak, že 64letý muž řídil vozidlo Ford, s nímž předjížděl před ním jedoucí nákladní soupravu a následné poté se zařadil zpět do svého jízdního pruhu. Až se zařadil před předjížděnou soupravu, z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil přední částí vozu do stromu, vozidlo po nárazu pokračovalo dál, pak narazilo levým bokem do sloupu veřejného osvětlení a nakonec přední částí se automobil zastavil nárazem do zděného plotu domu.

Na pomoc zaklíněnému muži přiběhli svědci dopravní nehody, kteří ho resuscitovali až do příjezdu záchranářů, avšak ani těm se muže nepodařilo oživit a při převozu do nemocnice zemřel.

Co bylo příčinou a jaké byly okolnosti dopravní nehody, je v šetření kriminalistů.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov-západ

12. listopadu 2020

