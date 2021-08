Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vážná dopravní nehoda na Slánsku

KLADENSKO – Vrtulník LZS transportoval těžce zraněného řidiče do nemocnice.

Dne 3. srpna 2021 vyjížděly složky IZS systému včetně policejního vrtulníku LZS k oznámené dopravní nehodě, která se stala v odpoledních hodinách na trase mezi městy Slaný a Louny.

Kolem 16.30 hodin na pozemní komunikaci č. I/7 u křižovatky na obce Třebíz a Klobuky došlo při dopravní nehodě k čelnímu střetu osobního vozidla s nákladním. Řidiči ve svých vozidlech cestovali sami. Nákladní vozidlo, jedoucí od Slaného ve směru jízdy do Loun, řídil třiatřicetiletý cizí státní příslušník, u něhož byl po provedení dechové zkoušky zjištěn negativní výsledek a alkohol byl na místě vyloučen. Z osobního vozidla značky Škoda Rapid, které jelo z Loun směrem do Slaného, byla vyproštěna zaklíněná osoba dvacetiletého muže, který byl s těžkým zraněním z místa dopravní nehody ihned transportován vrtulníkem LZS do jedné z pražských nemocnic. Vzhledem k vážnému zranění nebyla provedena dechová zkouška a bude zajištěn odběr biologického matriálu v nemocnici. Pozemní komunikace č. I/7 byla v tomto úseku plně uzavřena a policisté prováděli odklon dopravy po přilehlých komunikacích. Silnice byla zprovozněna až po dvacáté hodině.

Příčina dopravní nehody je nadále v šetření.

Policie neustále apeluje na řidiče, aby za volant usedali odpočatí a při jízdě se plně věnovali řízení. Každý řidič by si měl uvědomit, že nedodržováním předpisů v silničním provozu, ať už se jedná o rychlou jízdu nebo užití alkoholu, či jiných návykových látek a nebo jiné porušení předpisů, jako je jízda v zákazu řízení je velmi riskantní a bezohledné. Pouze dodržováním předpisů silničního provozu, bezpečnou jízdou a vzájemnou ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích. K dodržování těchto dopravních předpisů by neměli řidiči ani opomínat na tolerantnost a slušné chování. Všichni řidiči nedodržováním předpisů silničního provozu a agresivní a nebezpečnou jízdou ohrožují nejen své zdraví, ale především zdraví a životy všech ostatních účastníků silničního provozu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

4. srpna 2021

