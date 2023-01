Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vážná dopravní nehoda

RYCHNOVSKO – Střet cyklisty s osobním automobilem.

Kostelec nad Orlicí - 15.1.2023V neděli 15. ledna po 18. hodině vyjížděli rychnovští dopravní policisté do Kostelce nad Orlicí k vážné dopravní nehodě cyklisty s osobním automobilem. Čtyřiapadesátiletý cyklista jedoucí od Kostelecké Lhoty směrem k centru Kostelce nad Orlicí z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s vozidlem Škoda Octavia, které v opačném směru řídil dvaapadesátiletý řidič.

Cyklista byl z místa nehody letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Z důvodu jeho zdravotního stavu mu nemohla být provedena dechová zkouška a byl nařízen odběr krve. U řidiče osobního automobilu policisté provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl negativní.

Bližší okolnosti, míra zavinění a přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření rychnovských policistů.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

16.1.2023, 9:20

